Що робити жителям ОРДЛО, розповіли в уряді

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що робити жителям тимчасово окупованих територій, фото: BBC

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Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що робити жителям ОРДЛО, котрі не знають, як вчинити в умовах загострення ситуації, які зараз спостерігається.

Верещук закликає таких людей вирушати на контрольовану Києвом територію й запевняє, що їм будуть створені відповідні умови. Про це вона заявила сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу.

Я говорю до тих людей, які на тимчасово окупованій території, які бояться за своїх дітей, які бояться за свої сім’ї. Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ або в інший спосіб — ми вас чекаємо, ми створимо усі можливі умови для того, щоб ви мали де жити, для того, щоб ви мали, що їсти, для того, щоб ви відчували, що ви не одні, — наголосила вона.

Завтра, 19 лютого, в зоні проведення ООС перебуватиме делегація українських міністрів та представників парламенту.

Ми всі завтра будемо там, будемо дивитися, чим допомогти, на місці приймати управлінські рішення, на місці вирішувати проблеми людей, ми зможемо допомогти органам ВЦА, місцевого самоврядування, — наголосила Верещук. — Ми вже розуміємо, куди і що треба рухатися та робити.

Сьогодні очільники терористичних організацій ЛНР та ДНР заявили про початок «евакуації» місцевого населення до Росії через нібито можливість поновлення активних бойових дій.

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Водночас, за свідченнями очевидців, чоловікам віком від 18 до 55 років окупанти заборонили виїжджати з ОРДЛО. Стверджується, що відповідні оголошення вже розвісили у низці населених пунктів на окупованих територіях.