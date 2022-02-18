Олексій Данілов, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167234-chy-vestyme-ukrayina-peregovory-z-ordlo-rozpoviv-danilov.html

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Україна не вестиме переговори щодо Донбасу з представниками так званих «Д/ЛНР», оскільки вони самостійно нічого не вирішують, а тому це «марна трата часу».

Перемовини в такій ситуації Україна може вести лише з РФ, проте росіяни відмовляються від їх проведення. Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про це сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу.

Ми не можемо вести перемовини з людьми, які не мають жодного відношення до самостійності, вони не приймають жодних самостійних рішень. Усі рішення приймаються тільки у Москві, — наголосив Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що президент України Володимир Зеленський вже заявляв, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для проведення цих перемовин.

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На сьогоднішній день, на жаль, вони відмовляються від цих перемовин, — зазначив Данілов.

Нагадаємо, сьогодні очільники терористичних організацій ДНР та ЛНР заявили про «евакуацію» населення до Росії через нібито наявну інформацію про можливість поновлення активних бойових дій. У РФ «біженцям з Донбасу» вже пообіцяли одноразові виплати в розмірі 10 тис. рублів.