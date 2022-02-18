Космос перебудовує мозок астронавтів — ученіhttps://racurs.ua/ua/n167235-kosmos-perebudovuie-mozok-astronavtiv-ucheni.htmlРакурс
Мозок космонавтів «перебудовується», щоб адаптуватися до довгострокових космічних місій.
Це показало сканування мозку космонавтів, проведене міжнародною групою учених в межах спільного проекту Європейського космічного агентства (ESA) і Роскосмосу, повідомляє видання EurekAlert.
В результаті були виявлені значні мікроструктурні зміни в кількох шляхах білої речовини.
Біла речовина — одна з частин мозку, які відповідають за зв’язок між сірою речовиною і тілом, а також між різними областями сірої речовини. Тобто, біла речовина — це канал зв’язку мозку, а сіра речовина — це місце, де відбувається обробка інформації.
Ми виявили зміни в нейронних зв’язках між кількома руховими ділянками мозку, — зазначають дослідники.
Рухові зони — це центри мозку, де ініціюються команди для рухів.
У невагомості астронавту необхідно різко адаптувати свої стратегії пересування в порівнянні з Землею. Наше дослідження показує, що їхній мозок, так би мовити, перебудований, — додають учені.
Подальші сканування мозку показали, що навіть через сім місяців після повернення на Землю ці зміни все ще були помітні.
З попередніх досліджень ми знаємо, що ці рухові зони мають ознаки адаптації після космічного польоту. Зараз ми маємо перші ознаки того, що це також відображається на рівні зв’язків між цими ділянками, — зазначають учені.
Дослідники також знайшли пояснення анатомічних зрушень мозку, які спостерігаються після польоту в космос. Так, раніше учені вважали, що космічні місії призводили до змін в мозолистому тілі, яке є «центральною магістраллю», що з'єднує обидві півкулі мозку.
Мозолисте тіло межує зі шлуночками мозку, мережею порожнин в головному мозку, заповнених спинномозковою рідиною. Виявилося, що шлуночки розширюються під час космічних польотів.
Структурні зміни, які ми спочатку виявили в мозолистому тілі, насправді викликані розширенням шлуночків, які викликають анатомічні зрушення сусідньої нервової тканини, — зазначають дослідники. — Там, де спочатку вважалося, що в мозку відбуваються реальні структурні зміни, ми спостерігаємо лише зміни форми.
За словами учених, ці відкриття показують необхідність розуміння того, як космічні польоти впливають на людське тіло, зокрема на мозок.
Існують сучасні заходи проти втрати м’язів і кісткової тканини, наприклад, фізичні вправи протягом щонайменше двох годин на день. Майбутні дослідження можуть надати докази того, що для мозку також необхідні контрзаходи, — наголошується в статті.
Джерело: EurekAlert