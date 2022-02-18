Мозок космонавтів «перебудовується» для довготривалих місій, фото:

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Мозок космонавтів «перебудовується», щоб адаптуватися до довгострокових космічних місій.

Це показало сканування мозку космонавтів, проведене міжнародною групою учених в межах спільного проекту Європейського космічного агентства (ESA) і Роскосмосу, повідомляє видання EurekAlert.

В результаті були виявлені значні мікроструктурні зміни в кількох шляхах білої речовини.

Біла речовина — одна з частин мозку, які відповідають за зв’язок між сірою речовиною і тілом, а також між різними областями сірої речовини. Тобто, біла речовина — це канал зв’язку мозку, а сіра речовина — це місце, де відбувається обробка інформації.

Ми виявили зміни в нейронних зв’язках між кількома руховими ділянками мозку, — зазначають дослідники.

Рухові зони — це центри мозку, де ініціюються команди для рухів.

У невагомості астронавту необхідно різко адаптувати свої стратегії пересування в порівнянні з Землею. Наше дослідження показує, що їхній мозок, так би мовити, перебудований, — додають учені.

Подальші сканування мозку показали, що навіть через сім місяців після повернення на Землю ці зміни все ще були помітні.

З попередніх досліджень ми знаємо, що ці рухові зони мають ознаки адаптації після космічного польоту. Зараз ми маємо перші ознаки того, що це також відображається на рівні зв’язків між цими ділянками, — зазначають учені.

Дослідники також знайшли пояснення анатомічних зрушень мозку, які спостерігаються після польоту в космос. Так, раніше учені вважали, що космічні місії призводили до змін в мозолистому тілі, яке є «центральною магістраллю», що з'єднує обидві півкулі мозку.

Мозолисте тіло межує зі шлуночками мозку, мережею порожнин в головному мозку, заповнених спинномозковою рідиною. Виявилося, що шлуночки розширюються під час космічних польотів.

Структурні зміни, які ми спочатку виявили в мозолистому тілі, насправді викликані розширенням шлуночків, які викликають анатомічні зрушення сусідньої нервової тканини, — зазначають дослідники. — Там, де спочатку вважалося, що в мозку відбуваються реальні структурні зміни, ми спостерігаємо лише зміни форми.

За словами учених, ці відкриття показують необхідність розуміння того, як космічні польоти впливають на людське тіло, зокрема на мозок.

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Існують сучасні заходи проти втрати м’язів і кісткової тканини, наприклад, фізичні вправи протягом щонайменше двох годин на день. Майбутні дослідження можуть надати докази того, що для мозку також необхідні контрзаходи, — наголошується в статті.

Джерело: EurekAlert