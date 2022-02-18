Підрив автомобіля в Донецьку, фото: Nexta

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Російські спецслужби замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури в тимчасово окупованому Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Про це сьогодні, 18 лютого, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

У ГУР зазначають, що мета таких дій — дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах.

Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом, — наголошують у відомстві.

Сьогодні на парковці в центрі Донецька вже було підірвано автомобіль. В результаті цього вибуху жертв не було.

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За інформацією місцевих ЗМІ, автівка належала «начальнику народної міліції ДНР» Денису Синенкову.

Пізніше лідер донецьких терористів Денис Пушилін заявив російським ЗМІ, що вважає цей вибух однієї з диверсій, «які є однією з ознак підготовки до наступальних дій».