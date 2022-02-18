У Донецьку росіяни замінували низку об'єктів для подальшого підриву — розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n167236-u-donecku-rosiyany-zaminuvaly-nyzku-obiektiv-dlya-podalshogo-pidryvu-rozvidka.htmlРакурс
Російські спецслужби замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури в тимчасово окупованому Донецьку з метою їх подальшого підриву.
Про це сьогодні, 18 лютого, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
У ГУР зазначають, що мета таких дій — дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах.
Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом, — наголошують у відомстві.
Сьогодні на парковці в центрі Донецька вже було підірвано автомобіль. В результаті цього вибуху жертв не було.
За інформацією місцевих ЗМІ, автівка належала «начальнику народної міліції ДНР» Денису Синенкову.
Пізніше лідер донецьких терористів Денис Пушилін заявив російським ЗМІ, що вважає цей вибух однієї з диверсій, «які є однією з ознак підготовки до наступальних дій».