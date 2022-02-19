Байден уверен, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину (ВИДЕО)

Байден уверен, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину, скриншот видео

https://racurs.ua/n167238-bayden-uveren-chto-putin-uje-prinyal-reshenie-o-vtorjenii-v-ukrainu-video.html

Ракурс

Президент США Джо Байден выразил опасение, что Россия уже приняла решение вторгнуться в Украину и нападение может произойти в ближайшие дни, но не исключил возможности дипломатического решения.

У нас есть основания полагать, что российские силы планируют и намерены атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни, — сказал он журналистам в Белом доме.

По его мнению, целью России станет Киев, «где проживает 2,8 млн невинных граждан».

У нас есть основания полагать, что это решение (о нападении — «Ракурс») принято, — сказал Байден, отвечая на вопросы журналиста.

При этом президент США считает, что для России еще не поздно сделать выбор в пользу дипломатии для урегулирования ситуации вокруг Украины.

У России есть выбор — война и страдания или дипломатия, которая обеспечит более безопасное будущее для всех, — сказал он, напомнив, что Москва согласилась на встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на следующей неделе.

Также Байден назвал бездоказательными и нелогичными утверждения о готовящемся Киевом наступлении на Донбассе.

Мы видим все большее дезинформации, предназначенной для российской аудитории. Есть и «данные» от сепаратистов, поддерживаемых Россией, утверждающих, что Украина планирует начать массированное наступление на Донбассе, — заявил Байден.

По его словам, то, что Украина решится на эскалацию многолетнего конфликта в условиях, когда у ее границ сосредоточено 150 тыс. военных, «противоречит элементарной логике».

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Путин хочет убедить мир, что он может изменить динамику в Европе, но на самом деле он этого сделать не может, — сказал в обращении президент США.

Напомним, что 17−18 февраля на Донбассе начались многочисленные провокации российских сил: обстрелы, сообщения об эвакуации населения ОРДЛО и взрывы. Киев заявил, что не планирует наступления на Донбассе, а так называемые администрации фейковых Л/ДНР запретили выезжать в Россию мужчинам призывного возраста.