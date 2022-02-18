Террористы ОРДЛО два дня назад записали видео об эвакуации из ОРДЛО, фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n167237-brosok-mangusta-video-ob-evakuacii-terroristy-lnr-zapisali-esche-16-fevralya.html

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Главари террористических организаций ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник сегодня, 18 февраля, опубликовали видеообращения, в которых заявили об «эвакуации» населения оккупированных регионов в Россию из-за якобы полученной информации о возможности возобновления активных боевых действий в ближайшее время.

Однако метаданные, указанные в опубликованных видеороликах, показывают, что файлы были созданы еще 16 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Видео с «лидером ЛНР» Пасечником об эвакуации, согласно метаданным, было записано по меньшей мере за двое суток до публикации, 16.02.2022, — отметил Цаплиенко. — То есть еще до того, как по версии РФ «Украина начала атаку».

Видео Дениса Пушилина с аналогичным призывом, размещенное в его Telegram-канале, был записан тоже 16 февраля.

Это свидетельствует только о том, что и обстрелы 17.02, и принудительное перемещение населения — заранее запланированная операция российских оккупантов, — подчеркнул Цаплиенко.

Метаданные также сохранили название папки, в которой размещался видеоролик с Пасечником в процессе его подготовки к публикации. Папка называлась «Бросок Мангуста». Об этом в своем Telegram-канале сообщил активист Сергей Стерненко.

Стерненко отметил, что США раньше проводили операцию с похожим названием — «Мангуст», целью которой было создание повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро.

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