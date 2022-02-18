Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Терористи ОРДЛО два дні тому записали відео про евакуацію з ОРДЛО, фото: Олексій Гончаренко

«Стрибок Мангуста» — відео про евакуацію терористи ЛНР записали ще 16 лютого

18 лют 2022, 22:52
999

Очільники терористичних організацій ДНР Денис Пушилін та ЛНР Леонід Пасічник сьогодні, 18 лютого, опублікували відеозвернення, в яких заявили про «евакуацію» населення окупованих регіонів до Росії через нібито отриману інформацію про можливість поновлення активних бойових дій найближчим часом.

Проте метадані, вказані в опублікованих відеороликах, показують, що відповідні файли були створені ще 16 лютого. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Відео з «лідером ЛНР» Пасічником про евакуацію, згідно із метаданими, було записано щонайменше за дві доби до публікації, 16.02.2022, — зазначив Цаплієнко. -Тобто ще до того, як за версією РФ «Україна почала атаку».

Відео Дениса Пушиліна з аналогічним закликом, розміщене в його Telegram-каналі, було записано теж 16 лютого.

Скріншот: BNO

Це свідчить лише про те, що і обстріли 17.02, і примусове переміщення населення — заздалегідь запланована операція російських окупантів, — наголосив Цаплієнко.

Метадані також зберегли назву папки, в якій розміщувався відеоролик з Пасічником в процесі його підготовки до публікації. Папка мала назву «Бросок Мангуста». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив активіст Сергій Стерненко.

Скріншот: Олексій Гончаренко

Стерненко зазначив, що США раніше проводили операцію зі схожою назвою — «Мангуст», метою якої було створення приводу для атаки комуністичної Куби та повалення уряду Фіделя Кастро.



.

Цікавий збіг. Може лише збіг, але цілком збігається із озвученою раніше інформацією розвідки США та ВБ про провокацію РФ з кінцевою метою поставити в Україні окупаційний маріонетковий уряд, — наголосив Стерненко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів