«Стрибок Мангуста» — відео про евакуацію терористи ЛНР записали ще 16 лютогоhttps://racurs.ua/ua/n167237-strybok-mangusta-video-pro-evakuaciu-terorysty-lnr-zapysaly-sche-dva-dni-tomu.htmlРакурс
Очільники терористичних організацій ДНР Денис Пушилін та ЛНР Леонід Пасічник сьогодні, 18 лютого, опублікували відеозвернення, в яких заявили про «евакуацію» населення окупованих регіонів до Росії через нібито отриману інформацію про можливість поновлення активних бойових дій найближчим часом.
Проте метадані, вказані в опублікованих відеороликах, показують, що відповідні файли були створені ще 16 лютого. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.
Відео з «лідером ЛНР» Пасічником про евакуацію, згідно із метаданими, було записано щонайменше за дві доби до публікації, 16.02.2022, — зазначив Цаплієнко. -Тобто ще до того, як за версією РФ «Україна почала атаку».
Відео Дениса Пушиліна з аналогічним закликом, розміщене в його Telegram-каналі, було записано теж 16 лютого.
Це свідчить лише про те, що і обстріли 17.02, і примусове переміщення населення — заздалегідь запланована операція російських окупантів, — наголосив Цаплієнко.
Метадані також зберегли назву папки, в якій розміщувався відеоролик з Пасічником в процесі його підготовки до публікації. Папка мала назву «Бросок Мангуста». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив активіст Сергій Стерненко.
Стерненко зазначив, що США раніше проводили операцію зі схожою назвою — «Мангуст», метою якої було створення приводу для атаки комуністичної Куби та повалення уряду Фіделя Кастро.
Цікавий збіг. Може лише збіг, але цілком збігається із озвученою раніше інформацією розвідки США та ВБ про провокацію РФ з кінцевою метою поставити в Україні окупаційний маріонетковий уряд, — наголосив Стерненко.