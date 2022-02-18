Терористи ОРДЛО два дні тому записали відео про евакуацію з ОРДЛО, фото: Олексій Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n167237-strybok-mangusta-video-pro-evakuaciu-terorysty-lnr-zapysaly-sche-dva-dni-tomu.html

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Очільники терористичних організацій ДНР Денис Пушилін та ЛНР Леонід Пасічник сьогодні, 18 лютого, опублікували відеозвернення, в яких заявили про «евакуацію» населення окупованих регіонів до Росії через нібито отриману інформацію про можливість поновлення активних бойових дій найближчим часом.

Проте метадані, вказані в опублікованих відеороликах, показують, що відповідні файли були створені ще 16 лютого. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Відео з «лідером ЛНР» Пасічником про евакуацію, згідно із метаданими, було записано щонайменше за дві доби до публікації, 16.02.2022, — зазначив Цаплієнко. -Тобто ще до того, як за версією РФ «Україна почала атаку».

Відео Дениса Пушиліна з аналогічним закликом, розміщене в його Telegram-каналі, було записано теж 16 лютого.

Це свідчить лише про те, що і обстріли 17.02, і примусове переміщення населення — заздалегідь запланована операція російських окупантів, — наголосив Цаплієнко.

Метадані також зберегли назву папки, в якій розміщувався відеоролик з Пасічником в процесі його підготовки до публікації. Папка мала назву «Бросок Мангуста». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив активіст Сергій Стерненко.

Стерненко зазначив, що США раніше проводили операцію зі схожою назвою — «Мангуст», метою якої було створення приводу для атаки комуністичної Куби та повалення уряду Фіделя Кастро.

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