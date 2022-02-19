Байден упевнений, що Путін уже ухвалив рішення про вторгнення в Україну, скріншот відео

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Ракурс

Президент США Джо Байден висловив побоювання, що Росія вже ухвалила рішення вторгнутися в Україну і напад може статися найближчими днями, але не виключив можливості дипломатичного рішення.

У нас є підстави вважати, що російські сили планують і мають намір атакувати Україну в найближчий тиждень, найближчими днями, — сказав він журналістам у Білому домі.

На його думку, метою Росії стане Київ, «де проживає 2,8 млн невинних громадян».

У нас є підстави вважати, що це рішення (про напад — «Ракурс») ухвалено, — сказав Байден, відповідаючи на запитання журналіста.

При цьому президент США вважає, що для Росії ще не пізно зробити вибір на користь дипломатії задля врегулювання ситуації навколо України.

Росія має вибір — війна і страждання або дипломатія, яка забезпечить більш безпечне майбутнє для всіх, — сказав він, нагадавши, що Москва погодилася на зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена наступного тижня.

Також Байден назвав бездоказовими та нелогічними твердження про підготовку Києвом наступу на Донбасі.

Ми бачимо дедалі більше дезінформації, призначеної для російської аудиторії. Є там і «дані» від сепаратистів, що підтримуються Росією, які стверджують, що Україна планує розпочати масований наступ на Донбасі, — заявив Байден.

За його словами, те, що Україна вирішиться на ескалацію багаторічного конфлікту в умовах, коли біля її кордонів зосереджено 150 тис. військових, «суперечить елементарній логіці».

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Путін хоче переконати світ, що він може змінити динаміку в Європі, але насправді — він цього зробити не може, — сказав у зверненні президент США.

Нагадаємо, що 17−18 лютого на Донбасі розпочалися численні провокації російських сил: обстріли, повідомлення про евакуацію наслення ОРДЛО та вибухи. Київ заявив, що не планує наступу на Донбасі, а так звані адміністрації фейкових Л/ДНР заборонили виїжджати в Росію чоловікам призовного віку.