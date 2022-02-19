Теплый прием — эвакуированные из ОРДЛО с вечера сидят в холодных автобусах

https://racurs.ua/n167251-teplyy-priem-evakuirovannye-iz-ordlo-s-vechera-sidyat-v-holodnyh-avtobusah-foto-video.html

Ракурс

Боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» начали массовую эвакуацию жителей оккупированных территорий в Россию, но в Ростовской области к этому были не готовы. Люди теперь не знают, что делать — их никуда не пускают и ничего не объясняют.

Сотни эвакуированных жителей ОРДЛО всю ночь провели в холодных автобусах в Ростовской области, их до сих пор нигде не приняли.

Не знаем, что делать дальше, — заявили беженцы, которых бросили на произвол судьбы в России.

Люди, которых с 18 февраля начали вывозить в Россию с оккупированных территорий Донецкой области, рассказали, что на границе с Россией в Ростовской области образовались огромные пробки из автомобилей.

В Ростовской области, где сегодня объявили чрезвычайное положение, места в пунктах временного пребывания закончились, сообщает Znak.

В поселок Красный десант, где находится много детских лагерей и санаториев, планировалось селить беженцев. Вчера и сегодня сюда на 30 автобусах прибыло около 1 тыс. человек.

Им не предоставили горячее питание, санатории, где, вероятно, планировалось размещение, закрытые, вход охраняют сотрудники полиции и МЧС, — пишет издание.

«Новая газета» написала, что дети 12 часов без горячего питания, «туалет — в полях, у младенцев заканчивается смесь».

Люди говорят: «Лучше бы пересидели в подвалах», — добавила журналист Елена Романова.

Впоследствии она написала, что людей выгнали из автобусов на улицу.

У большинство приехавших нет связи с родными на Донбассе. Они говорят, что на оккупированных территориях отключены интернет и мобильная связь. Особое раздражение у беженцев вызывает то, что их массово вывезли ночью под вой сирен, а теперь границу на въезд на оккупированные территории закрыли. Водители привезших беженцев автобусов о закрытии границы на въезд узнали от корреспондента «Нового времени».

Как оказалось, сначала беженцы простояли на границе с 18.00 пятницы до 08.00 субботы. На границе с Ростовской областью образовалась пробка в 20 км. Выезжали они под вой сирен, их мужчины остались дома. Женщины, приехавшие на личном транспорте, не знают, пускают ли в детские лагеря всех беженцев.