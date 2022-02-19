Боевики обстреляли свои позиции вблизи Мариуполя

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Российско-оккупационные войска открыли огонь по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы на временно оккупированной территории Донбасса (Мариупольский район), чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает пресс-служба оперативного тактического упрлавления «Восток» на своей странице в Фейсбук.

Российские оккупанты снова начали использовать старые методы осуществления провокаций. Сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию — открыли огонь по тяжелым вооружениям по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы, — отмечается в сообщении.

Как сообщают в ОТУ «Восток», около 4.00 субботы начался обстрел позиций ВСУ в районе населенного пункта Водяное по направлению населенного пункта Заиченко.

По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций как ответный огонь наших военных, — сообщили в оперативно-тактической группировке «Восток».



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В пресс-службе считают, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны «в целях обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия».

Напомним, что утром 19 февраля часть росСМИ сообщила о якобы обстреле российской территории со стороны Украины — в 1 км от границы в поле разорвался снаряд.