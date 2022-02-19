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Ракурс
Пропаганда РФ заявила о разорвавшемся снаряде в Ростовской области

Пропаганда РФ заявила о разорвавшемся снаряде в Ростовской области

19 фев 2022, 11:08
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Прокремлевские телеграм-каналы и СМИ начали разгонять новость об «агрессии Украины против РФ» — якобы Вооруженные силы Украины обстреляли территорию России.

РосСМИ со ссылкой на неизвестные источники сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области на расстоянии 1 км от госграницы.

Оккупанты нашли воронку от снаряда в Ростовской области в 1 км от границы с Украиной

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области.

Пишут, что взрыв произошел «в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», а пострадавших и разрушений в результате разрыва нет.

О взрыве силовикам РФ якобы сообщили местные жители.

Напомним, что летом 2014 года россияне регулярно сообщали о «залетании» снарядов, регулярно при этом обстреливая украинские позиции со своей территории.



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В Ростовской области РФ 19 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва жителей фейковых ДНР и ЛНР, которых вывозят из-за якобы вероятного наступления ВСУ.

Это заявление появилось на фоне объявленной главарями так называемых Л/ДНР общей мобилизации населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: Ракурс


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