Пропаганда РФ заявила о разорвавшемся снаряде в Ростовской области

https://racurs.ua/n167245-propaganda-rf-zayavila-o-razorvavshemsya-snaryade-v-rostovskoy-oblasti.html

Ракурс

Прокремлевские телеграм-каналы и СМИ начали разгонять новость об «агрессии Украины против РФ» — якобы Вооруженные силы Украины обстреляли территорию России.

РосСМИ со ссылкой на неизвестные источники сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области на расстоянии 1 км от госграницы.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области.

Пишут, что взрыв произошел «в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», а пострадавших и разрушений в результате разрыва нет.

О взрыве силовикам РФ якобы сообщили местные жители.

Напомним, что летом 2014 года россияне регулярно сообщали о «залетании» снарядов, регулярно при этом обстреливая украинские позиции со своей территории.

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В Ростовской области РФ 19 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва жителей фейковых ДНР и ЛНР, которых вывозят из-за якобы вероятного наступления ВСУ.

Это заявление появилось на фоне объявленной главарями так называемых Л/ДНР общей мобилизации населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.