ОБСЕ не смогла установить детали обстрела детсада в Станице Луганской

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Ракурс

Представители наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе не смогли установить детали обстрела детского сада в Станице Луганской.

Сотрудники ОБСЕ не смогли подробно изучить повреждения детского сада «Сказка», который обстреляли 17 февраля. В ежедневном отчете СММ ОБСЕ сообщили, что затруднились установить обстоятельства и направление обстрела, а также тип применяемого оружия.

На ул. Деповской, 22, примерно в 20 м юго-западнее двухэтажного здания детсада, наблюдатели видели воронку на детской площадке, а также следы (по оценке, от разлета осколков) на внутренней части бетонного забора вокруг здания. Также команда СММ видела пробоину (диаметром около 1 м), а также разбитое окно на фасаде северо-восточной стены здания детсада и два разбитых окна на северо-западной стене (на первом и втором этаже), — сообщили в ОБСЕ.

В СММ ОБСЕ констатировали, что «повреждения возникли недавно, но определить тип применяемого вооружения или направление огня не удалось».

Напомним, что во время обстрела в детском саду находились 20 детей.

В отдельном заявлении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине говорится о «резком росте интенсивности боевых действий вдоль линии столкновения на востоке Украины до уровня нарушений режима прекращения огня, аналогичного тому, что наблюдался до вступления в силу договоренности о мерах по его усилению в июле 2020 года».

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Миссия ОБСЕ призвала обеспечить ей беспрепятственный доступ для уточнения всех сообщений об обстрелах.

Наблюдатели за сутки зафиксировали 870 случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.