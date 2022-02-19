Боевики бьют по ВСУ из 122-го калибра, есть погибший - война на Донбассе

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Ракурс

На Донбассе возле поселка Мироновский Бахмутского района погиб украинский военный. Как сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, это произошло при обстреле в 7.00.

Противник выпустил по позициям ООС 15 снарядов калибра 122 мм.

По данным штаба операции Объединенных сил, за последние сутки боевики 66 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Под огонь попали более 30-ти населенных пунктов.

С начала суток 19 февраля оккупанты открывали огонь 19 раз: били из артиллерии 122-го калибра, минометов 120-го и 82-го калибров и гранатометов.

18 февраля российские кафиры обстреляли КПВВ «Счастье» и гуманитарный конвой Красного Креста.

17 февраля оккупационные войска обстреляли Станицу Луганскую и попали в детсад и жилой дом.

Всего в тот день российские окукупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из них с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Один украинский военный получил ранение, еще один — боевое травмирование. Также ранения получили двое мирных жителей.

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В тот день миссия ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов вдоль линии столкновения.

Вооруженные силы Украины не планируют никаких наступательных операций. Об этом 17 февраля сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.