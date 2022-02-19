Бойовики гатять по ЗСУ зі 122-го калібру, є загиблий

Бойовики гатять по ЗСУ з 122-го калібру, є загиблий

https://racurs.ua/ua/n167243-boyovyky-gatyat-po-zsu-zi-122-go-kalibru-ie-zagyblyy.html

Ракурс

На Донбасі біля селища Миронівський Бахмутського району загинув український військовий. Як повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, це сталося під час обстрілу о 7.00.

Противник випустив по позиціях ООС щонайменше 15 снарядів калібру 122 мм.

За даними штабу операції Обʼєднаних сил, упродовж останньої доби бойовики 66 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Під вогонь потрапили понад 30 населених пунктів.

Від початку доби 19 лютого окупанти відкривали вогонь 19 разів: гатили з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів і гранатометів.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ «Щастя» та гуманітарний конвой Червоного Хреста.

17 лютого окупаційні війська обстріляли Станицю Луганську та влучили у дитсадок і житловий будинок.

Всього того дня російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один — бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.

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Місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

Збройні сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.