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Ракурс
Зеленський проанонсував блискавичний візит до Мюнхена

Зеленський проанонсував блискавичний візит до Мюнхена

19 лют 2022, 09:43
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Володимир Зеленський 19 лютого поїде Мюнхенську безпекову конференці.

У розпал кризи на кордоні з Росією президент зустрінеться у Мюнхені з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віце-президентом США Камалою Гарріс.

У повідомленні Офісу президента йдеться, що Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання Україні додаткової військової та фінансової підтримки.

Візит розплановано динамічно, повернення до Києва — сьогодні ж, — повідомили в ОП.

Нагадаємо, що президент Джо Байден на брифінгу 18 лютого здивувався рішенню Зеленського їхати з країни у розпал кризи, але сказав, що «вирішувати самому президенту України».



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Я говорив із Зеленським уже десять разів, а то й більше. Не вважаю рішення їхати на Мюнхенську конференцію мудрим рішенням, але вирішувати йому, — повідомив Байден.

Володимир Путін раніше відмовився їхати до Мюнхена, де колись став «зіркою» безпекової конфренції.

Джерело: Ракурс


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