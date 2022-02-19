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Зеленський проанонсував блискавичний візит до Мюнхена
Зеленський проанонсував блискавичний візит до Мюнхенаhttps://racurs.ua/ua/n167242-zelenskyy-proanonsuvav-blyskavychnyy-vizyt-do-munhena.htmlРакурс
Володимир Зеленський 19 лютого поїде Мюнхенську безпекову конференці.
У розпал кризи на кордоні з Росією президент зустрінеться у Мюнхені з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віце-президентом США Камалою Гарріс.
У повідомленні Офісу президента йдеться, що Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання Україні додаткової військової та фінансової підтримки.
Візит розплановано динамічно, повернення до Києва — сьогодні ж, — повідомили в ОП.
Нагадаємо, що президент Джо Байден на брифінгу 18 лютого здивувався рішенню Зеленського їхати з країни у розпал кризи, але сказав, що «вирішувати самому президенту України».
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Я говорив із Зеленським уже десять разів, а то й більше. Не вважаю рішення їхати на Мюнхенську конференцію мудрим рішенням, але вирішувати йому, — повідомив Байден.
Володимир Путін раніше відмовився їхати до Мюнхена, де колись став «зіркою» безпекової конфренції.