Деескалація по-російськи - Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори

https://racurs.ua/ua/n167241-putin-pidpysav-ukaz-pro-pryzov-rosiyan-iz-zapasu-na-zbory.html

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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори в 2022 році.

Призвати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки, — йдеться у тексті указу, опублікованому у п’ятницю ввечері на офіційному порталі правової інформації РФ.

Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено «забезпечити виконання заходів, пов’язаних із закликом громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів».

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Путін скликає запасників на збори у лютому, в розпал кризи на кордонах України. Раніше військові РФ оголосили про закінчення частини навчань, які відбувалися поблизу України. Під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 18 лютого президент РФ ствердно не відповів, чи повернуться російські війська з навчань у Білорусі, які тривають тут з 10 лютого. Натомість 17 лютого МЗС РФ опублікував новий ультиматум Заходу та Україні.