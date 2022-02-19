Шуфрича побили вперше з грудня 2018 року - як Бутусов обнулив лічильник

https://racurs.ua/ua/n167240-shufrycha-pobyly-vpershe-z-grudnya-2018-roku-yak-butusov-obnulyv-lichylnyk-video.html

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У прямому ефірі побилися нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич та журналіст Юрій Бутусов.

Перед інцидентом Бутусов заявив: «Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників».

Бутусов мав на увазі Шуфрича та екс-депутата Верховної Ради Євгенія Мураєва, який також був учасником ефіру.

Шуфрич відповів, що «зрадник чи ні — нехай встановлює суд». Невдовзі після цього Бутусов дав політикові ляпаса і розпочалася бійка.

Її довгий час не могли зупинити Шустер, Арсеній Яценюк, Петро Порошенко, Володимир Огризко, які були в цей момент у студії.

Шуфричу також у прямому ефірі згадали факти зі свіжого розслідування «Схем» щодо його кримського майна, оформленого за законами Росії. Шуфрич ніяк не відреагував під час ефіру на згадки про це.

20 грудня 2018 року Шуфрич зірвав із трибуни у Верховній Раді плакат, який вимагав віддати під суд колегу по фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука. У цей час у залі спалахнула кулачна бійка за участю великої групи депутатів. Шуфрича в обличчя вдарив ветеран АТО Юрій Береза.

Нагадаємо, «Схеми» зʼясували, що Шуфрич фактично визнав юрисдикцію Російської Федерації у Криму, оформивши майно на півострові за законами Росії, а саме віллу в Сімеїзі та землю під нею на березі Чорного моря, які його родина мала до анексії. Родина депутата розширювала у Криму свої володіння і після анексії українського півострова — скуповувала тут ще більше землі, реєструючи ці угоди в реєстрах нерухомого майна Російської Федерації.