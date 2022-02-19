Шуфрича избили впервые с декабря 2018 года — как Бутусов обнулил счетчик

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В прямом эфире подрались нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов.

Перед инцидентом Бутусов заявил: «Очень жаль, что в столь трудный момент наш народ, все люди, защищающие нашу страну, вынуждены смотреть в эфире эти позорные изречения этих двух предателей».

Бутусов имел в виду Шуфрича и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева, также являвшегося участником эфира.

Шуфрич ответил, что «изменник или нет — пусть устанавливает суд». Вскоре после этого Бутусов подошел и ударил политика в лицо. Началась драка. Ее долгое время не могли остановить Савик Шустер, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Владимир Огрызко, которые были в этот момент в студии.

Шуфричу также в прямом эфире упомянули факты из свежего расследования «Схем» по поводу его крымскому имущества, оформленному по законам России. Шуфрич никак не отреагировал во время эфира.

20 декабря 2018 года Нестор Шуфрич сорвал с трибуны в Верховной Раде плакат, требовавший отдать под суд его коллегу по фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука. В это время в зале вспыхнула кулачная потасовка с участием большой группы депутатов. Шуфрича тогда в лицо ударил ветеран АТО Юрий Береза.

Напомним, «Схемы» выяснили, что Шуфрич фактически признал юрисдикцию Российской Федерации в Крыму, оформив имущество на полуострове по законам России, а именно виллу в Симеизе и землю под ней на берегу Черного моря, которыми его семья владела до аннексии. Семья депутата расширяла в Крыму свои владения и после аннексии украинского полуострова — скупала здесь еще больше земли, регистрируя эти соглашения в реестрах недвижимого имущества Российской Федерации.