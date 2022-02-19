Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

https://racurs.ua/n167241-putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-rossiyan-iz-zapasa-na-voennye-sbory.html

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 году.

Призвать в 2022 году находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу вечером на официальном портале правовой информации РФ.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом находящихся в запасе граждан РФ для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов».

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Путин созывает запасников на сборы в феврале, в разгар кризиса на границах Украины. Ранее военные РФ объявили об окончании части учений, которые проходили вблизи Украины. Во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 18 февраля президент РФ утвердительно не ответил, вернутся ли российские войска из учений в Беларуси, которые продолжаются с 10 февраля. 17 февраля МИД РФ опубликовал новый ультиматум Западу и Украине.