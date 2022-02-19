Зеленский проанонсировал молниеносный визит в Мюнхен

https://racurs.ua/n167242-zelenskiy-proanonsiroval-molnienosnyy-vizit-v-munhen.html

Ракурс

Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, поедет Мюнхенскую конференцию по безопасности.

В разгар кризиса на границе с Россией президент встретится в Мюнхене с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камалой Гаррис.

В сообщении Офиса президента говорится, что Зеленский ожидает конкретных договоренностей по предоставлению Украине дополнительной военной и финансовой поддержки.

Визит распланирован динамично, возвращение в Киев — сегодня же, — сообщили в ОП.

Напомним, что президент Джо Байден на брифинге 18 февраля удивился решению Зеленского уехать из страны в разгар кризиса, но сказал, что «решать самому президенту Украины».

.

Я говорил с Зеленским уже десять раз, а то и больше. Не считаю решение ехать на Мюнхенскую конференцию мудрым решением, но решать ему, — сообщил Байден.

Владимир Путин ранее отказался от поездки в Мюнхен, где когда-то стал «звездой» конференции.