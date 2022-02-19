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Ракурс
Зеленский проанонсировал молниеносный визит в Мюнхен

Зеленский проанонсировал молниеносный визит в Мюнхен

19 фев 2022, 09:43
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Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, поедет Мюнхенскую конференцию по безопасности.

В разгар кризиса на границе с Россией президент встретится в Мюнхене с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камалой Гаррис.

В сообщении Офиса президента говорится, что Зеленский ожидает конкретных договоренностей по предоставлению Украине дополнительной военной и финансовой поддержки.

Визит распланирован динамично, возвращение в Киев — сегодня же, — сообщили в ОП.

Напомним, что президент Джо Байден на брифинге 18 февраля удивился решению Зеленского уехать из страны в разгар кризиса, но сказал, что «решать самому президенту Украины».



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Я говорил с Зеленским уже десять раз, а то и больше. Не считаю решение ехать на Мюнхенскую конференцию мудрым решением, но решать ему, — сообщил Байден.

Владимир Путин ранее отказался от поездки в Мюнхен, где когда-то стал «звездой» конференции.

Источник: Ракурс


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