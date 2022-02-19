ОБСЄ не змогла встановити деталі обстрілу дитсадка в Станиці Луганській

Співробтники ОБСЄ не змогли детально вивчити пошкодження дитячого садка «Казка», який обстріляли 17 лютого. У щоденному звіті СММ ОБСЄ повідомили, що не змогли встановити обставини й напрямок обстрілу, а також тип застосованої зброї.

На вул. Деповській, 22, приблизно за 20 м на південний захід від двоповерхової будівлі дитсадка, спостерігачі бачили вирву на дитячому майданчику, а також сліди (за оцінкою, від розльоту осколків) на внутрішній частині бетонної огорожі навколо будівлі. Також команда СММ бачила пробоїну (діаметром близько 1 м), а також розбите вікно на фасаді північно-східної стіни будівлі дитсадка та два розбиті вікна на північно-західній стіні (на першому та другому поверсі), — повідомили в ОБСЄ.

В СММ ОБСЄ констатували, що «пошкодження виникли нещодавно, але визначити тип застосованого озброєння чи напрямок вогню не вдалося».

Нагадаємо, що під час обстрілу в дитсадку перебували 20 дітей.

В окремій заяві Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні йдеться про «різке зростання інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України до рівня порушень режиму припинення вогню, аналогічного тому, що спостерігався до набрання чинності домовленості про заходи з його посилення в липні 2020 року».