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ОБСЄ не змогла встановити деталі обстрілу дитсадка в Станиці Луганській
ОБСЄ не змогла встановити деталі обстрілу дитсадка в Станиці Луганськійhttps://racurs.ua/ua/n167244-obsie-ne-zmogla-vstanovyty-detali-obstrilu-dytsadka-v-stanyci-luganskiy.htmlРакурс
Представники спостережної місії ОБСЄ на Донбасі не змогли встановити деталі обстрілу дитсадка в Станиці Луганській.
Співробтники ОБСЄ не змогли детально вивчити пошкодження дитячого садка «Казка», який обстріляли 17 лютого. У щоденному звіті СММ ОБСЄ повідомили, що не змогли встановити обставини й напрямок обстрілу, а також тип застосованої зброї.
На вул. Деповській, 22, приблизно за 20 м на південний захід від двоповерхової будівлі дитсадка, спостерігачі бачили вирву на дитячому майданчику, а також сліди (за оцінкою, від розльоту осколків) на внутрішній частині бетонної огорожі навколо будівлі. Також команда СММ бачила пробоїну (діаметром близько 1 м), а також розбите вікно на фасаді північно-східної стіни будівлі дитсадка та два розбиті вікна на північно-західній стіні (на першому та другому поверсі), — повідомили в ОБСЄ.
В СММ ОБСЄ констатували, що «пошкодження виникли нещодавно, але визначити тип застосованого озброєння чи напрямок вогню не вдалося».
Нагадаємо, що під час обстрілу в дитсадку перебували 20 дітей.
В окремій заяві Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні йдеться про «різке зростання інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України до рівня порушень режиму припинення вогню, аналогічного тому, що спостерігався до набрання чинності домовленості про заходи з його посилення в липні 2020 року».
Місія ОБСЄ закликала забезпечити їй безперешкодний доступ для уточнення усіх повідомлень про обстріли.
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Спостерігачі за добу зафіксували 870 випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі.