Пропаганда РФ заявила про «снаряд», що розірвався у Ростовській області

https://racurs.ua/ua/n167245-propaganda-rf-zayavyla-pro-snaryad-scho-rozirvavsya-u-rostovskiy-oblasti.html

Ракурс

Прокремлівські телеграм-канали почали розганяти новину про «агресію України проти РФ» — начебто Збройні сили України обстріляли територію Росії.

РосЗМІ із посиланням на невідомі джерела повідомили про розрив снаряда в Ростовській області за 1 км від держкордону.

Інформоване джерело повідомило «Інтерфаксу», що снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області.

Пишуть, що вибух стався «за 300 метрів від одного з домоволодінь у станиці Мітякінській», а постраждалих та руйнувань внаслідок розриву немає.

Про вибух силовикам РФ нібито повідомили місцеві жителі.

Нагадаємо, що влітку 2014 року росіяни регулярно повідомляли про начебто «залітання» снарядів, регулярно при цьому обстрілюючи українські позиції зі своєї території.

.

У Ростовській області тим часом запровадили режим надзвичайної ситуації через наплив жителів фейкових ДНР та ЛНР, яких вивозять через нібито ймовірний наступ ЗСУ.

Ця заява з’явилася на тлі оголошеної ватажками так званих Л/ДНР загальної мобілізації населення окупованих районів Донецької та Луганської областей.