Большое турне Кулебы — министр встретится с Блинкеном, выступит в ООН и на Совете ЕС

https://racurs.ua/n167249-bolshoe-turne-kuleby-ministr-vstretitsya-s-blinkenom-vystupit-v-oon-i-na-sovete-es.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины на следующей неделе посетит Германию, Бельгию и США.

19 февраля министр посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Кулеба проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

Как сообщила пресс-служба МИД, 21 февраля в Брюсселе Кулеба примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя. Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины.

22 февраля в Вашингтоне Дмитрий Кулеба проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности нашего государства, обеспечение его экономической и финансовой стабильности.

Отметим, что на 23 февраля запланирована встреча Блинкена и российского министра Сергея Лаврова.

.

23 февраля в Нью-Йорке Кулеба выступит на Генеральной ассамблее ООН.

Напомним, что 18 февраля Россия сорвала заседание ТКГ, которое требовала провести Украину из-за нового обострения на Донбассе.