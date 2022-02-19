Велике турне Кулеби - міністр зустрінеться з Блінкеном, виступить в ООН та на Раді ЄС

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України наступного тижня здійснить візити до Німеччини, Бельгії та США.

19 лютого міністр відвідає Мюнхенську безпекову конференцію. Кулеба проведе двосторонні зустрічі з міністрами закордонних справ низки іноземних держав.

Як повідомила прес-служба МЗС, 21 лютого в Брюсселі Кулеба візьме участь в Раді ЄС у закордонних справах у якості спеціального гостя. Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

22 лютого у Вашингтоні Дмитро Кулеба проведе переговори із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, ключовими темами яких стане захист України від подальшої російській агресії, посилення обороноздатності нашої держави, забезпечення її економічної та фінансової стабільності.

Відзначимо, що на 23 лютого запланована зустріч Блінкена та російського міністра Сергія Лаврова.

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23 лютого у Нью-Йорку Кулеба виступить на Генеральній асамблеї ООН.

Нагадаємо, що 18 лютого Росія зірвала засідання ТКГ, яке вимагала провести Україна через нове загострення на Донбасі.