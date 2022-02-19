Бойовики обстріляли власні позиції поблизу Маріуполя

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях у районі населеного пункту Пікузи на тимчасово окупованій території Донеччини (Маріупольський район), щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.

Про це в суботу, 19 лютого, повідомляє прес-служба оперативного тактичного управління «Схід» на своїй сторінці у Фейсбук.

Російські окупанти знову почали використовувати старі методи здійснення провокацій. Сьогодні з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію — відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи, — зазначається в повідомленні.

Як повідомляють в ОТУ «Схід», близько 4.00 суботи розпочався обстріл позицій ЗСУ в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко.

За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви в районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових, — повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

У прес-службі вважають, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни «з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії».

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Нагадаємо, що уранці 19 лютого частина росЗМІ повідомила про нібито обстріл російської території з боку України — за 1 км від кордону у полі розірвався снаряд.