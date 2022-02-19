Половина сосредоточенных возле Украины российских войск готова атаковать — Sky News

https://racurs.ua/n167252-polovina-sosredotochennyh-vozle-ukrainy-rossiyskih-voysk-gotova-atakovat-sky-news.html

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От 40 до 50% сосредоточенных вокруг Украины российские войска уже готовы к полномасштабной атаке.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Пентагона.

Представитель Министерства обороны США оценивает, что от 40 до 50% российских войск, дислоцированных на границах с Украиной, находятся на наступательных позициях, — пишут журналисты.

Число тактических батальонных групп увеличилось примерно до 120−125, отметил американский чиновник.

Каждая из этих батальонных тактических групп насчитывает от 750 до 1 тыс. российскихх солдат.

Разведка утверждает, что за последние недели численность сконцентрированных войск России увеличилась до почти 200 тыс. Ранее в РФ заявляли об отводе войск после окончания учений.

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Напомним, что вечером 18 февраля на специальном брифинге по ситуации в Украине президент США Джо Байден выразил опасение, что Россия уже приняла решение вторгнуться и нападение может произойти в ближайшие дни, но не исключил возможности дипломатического решения.