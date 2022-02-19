Нардепи та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі. Фото: Телеграм

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Ситуація на Донбасі постійно загострюється через дії маріонеток Кремля. У суботу, 19 лютого, під обстріл потрапили нардепи та представники іноземних ЗМІ.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, під мінометний обстріл на позиції 30 бригади біля Новолуганського потрапили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів.

Раніше у прес-службі «Слуги народу» повідомили, що депутати та журналісти побували на позиціях українських сил у районі Світлодарська.

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Військові розповіли, що ситуація є складною, але повністю контролюється. Також депутати передали одному з підрозділів ЗСУ дрон, необхідний для виконання завдань у зоні ООС.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях у районі населеного пункту Пікузи на тимчасово окупованій території Донеччини (Маріупольський район), щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.