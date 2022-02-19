Пропаганда РФ поширила новий фейк про обстріл кордону

https://racurs.ua/ua/n167263-propaganda-rf-poshyryla-novyy-feyk-pro-obstril-kordonu.html

Ракурс

Російські пропагандистські ЗМІ заявили про ще один снаряд, який нібито розірвався в Тарасівському районі Ростовської області й прилетів зі сторони України.

Виявлено ще одне місце розриву снаряда в районі станиці Мітякінської Тарасівського району, — пишуть журналісти з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Пропагандисти Кремля повідомляють, що, ймовірно, розірвався 120-мм запальний боєприпас системи «Град».

Нагадаємо, що прокремлівські телеграм-канали почали розганяти новину про «агресію України проти РФ» — начебто Збройні сили України обстріляли територію Росії.

РосЗМІ із посиланням на невідомі джерела повідомили про розрив снаряда в Ростовській області за 1 км від держкордону.

Пізніше фейк Росії про розрив снаряда в Ростовській області спростували очільник МЗС та прес-служба ООС. Українська сторона наголошує, що ЗСУ не вчиняють будь-яких агресивних дій поблизу кордону.

Також Дмитро Кулеба закликає провести міжнародне розслідування повідомлень у російських ЗМІ, які натякають на нібито обстріли Україною території РФ.

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Він наголосив, що такими бездоказовими повідомленнями з посиланням на джерела Росія може створювати привід для вторгнення в Україну.