Пропаганда РФ распространила новый фейк об обстреле границы, Киев отреагировалhttps://racurs.ua/n167263-propaganda-rf-rasprostranila-novyy-feyk-ob-obstrele-granicy.htmlРакурс
Российские пропагандистские СМИ заявили еще об одном снаряде, который якобы разорвался в Тарасовском районе Ростовской области и прилетел со стороны Украины.
Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района, — пишет журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пропагандисты Кремля сообщают, что предположительно, разорвался 120-мм зажигательный боеприпас системы «Град».
Напомним, что прокремлевские телеграм-каналы и СМИ начали разгонять новость об «агрессии Украины против РФ» — якобы Вооруженные силы Украины обстреляли территорию России.
РосСМИ со ссылкой на неизвестные источники сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области на расстоянии 1 км от госграницы.
Позже фейк России о разрыве снаряда в Ростовской области опровергли глава МИД и пресс-служба ООС. Украинская сторона отмечает, что ВСУ не совершают каких-либо агрессивных действий возле границы.
Также Дмитрий Кулеба призывает провести международное расследование сообщений в российских СМИ, намекающих на якобы обстрелы Украиной территории РФ.
Он подчеркнул, что такими бездоказательными сообщениями со ссылкой на источники Россия может создавать повод для вторжения в Украину.