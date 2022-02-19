Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пропаганда РФ распространила новый фейк об обстреле границы

Пропаганда РФ распространила новый фейк об обстреле границы, Киев отреагировал

19 фев 2022, 20:01
999

Российские пропагандистские СМИ заявили еще об одном снаряде, который якобы разорвался в Тарасовском районе Ростовской области и прилетел со стороны Украины.

Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района, — пишет журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пропагандисты Кремля сообщают, что предположительно, разорвался 120-мм зажигательный боеприпас системы «Град».

Напомним, что прокремлевские телеграм-каналы и СМИ начали разгонять новость об «агрессии Украины против РФ» — якобы Вооруженные силы Украины обстреляли территорию России.

РосСМИ со ссылкой на неизвестные источники сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области на расстоянии 1 км от госграницы.

Позже фейк России о разрыве снаряда в Ростовской области опровергли глава МИД и пресс-служба ООС. Украинская сторона отмечает, что ВСУ не совершают каких-либо агрессивных действий возле границы.

Также Дмитрий Кулеба призывает провести международное расследование сообщений в российских СМИ, намекающих на якобы обстрелы Украиной территории РФ.



.

Он подчеркнул, что такими бездоказательными сообщениями со ссылкой на источники Россия может создавать повод для вторжения в Украину.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров