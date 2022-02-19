Фейк о разорванном снаряде в Ростовской области опровергли в ООС и МИД

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Ракурс

Война России с Украиной идет в информационном пространстве — Кремль активно распространяет новые фейки об агрессивных действиях Вооруженных сил.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию, которую распространили россияне, о якобы украинских снарядах в Ростовской области.

Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, чем мы заинтересованы — дальше обострять ситуацию, — подчеркнул министр.

Кулеба также добавил, что ситуация на востоке Украины обостряется каждый час. В штабе Операции объединенных сил также отреагировали на ситуацию, подчеркнув, что Украина не стреляет.

Отмечается, что противник употребляет пропагандистские способы ведения информационной войны. Таким образом оккупанты хотят обвинить ВСУ.

Кроме того, в пресс-службе ООС добавили, что из-за отсутствия каких-либо агрессивных действий со стороны украинской армии захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и обстреливают населенные пункты.

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Напомним, что прокремлевские телеграм-каналы и СМИ начали разгонять новость об «агрессии Украины против РФ» — якобы Вооруженные силы Украины обстреляли территорию России.

РосСМИ со ссылкой на неизвестные источники сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области на расстоянии 1 км от госграницы.