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Фейк про розірваний снаряд у Ростовській області спростували в ООС та МЗС

Фейк про розірваний снаряд у Ростовській області спростували в ООС та МЗС

19 лют 2022, 17:35
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Війна Росії з Україною триває в інформаційному просторі — Кремль активно поширює нові фейки про агресивні дії Збройних сил.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію, яку поширили росіяни, про нібито українські снаряди в Ростовській області.

Ми не стріляли, це не наші снаряди. Це останнє, чим ми зацікавлені — далі загострювати ситуацію, — наголосив міністр.

Кулеба також додав, що ситуація на Сході України загострюється щогодини. У штабі Операції об'єднаних сил також відреагували на ситуацію, наголосивши, що Україна не стріляє.

Зазначається, що ворог використовує пропагандистські методи ведення інформаційної війни. Таким чином окупанти хочуть звинуватити ЗСУ.

Окрім того, в прес-службі ООС додали, що через відсутність будь-яких агресивних дій з боку української армії загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та обстрілюють населені пункти.



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Нагадаємо, що прокремлівські телеграм-канали почали розганяти новину про «агресію України проти РФ» — начебто Збройні сили України обстріляли територію Росії.

РосЗМІ із посиланням на невідомі джерела повідомили про розрив снаряда в Ростовській області за 1 км від держкордону.

Джерело: Ракурс


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