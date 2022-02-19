Німецька авіакомпанія призупиняє всі рейси в Україну – подробиці

Німецька авіакомпанія призупиняє всі рейси в Україну — подробиціhttps://racurs.ua/ua/n167258-nimecka-aviakompaniya-pryzupynyaie-vsi-reysy-v-ukrayinu-podrobyci.htmlРакурс
Ситуація в Україні залишається напруженою через агресивні дії Кремля. Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про тимчасове зупинення всіх рейсів до Києва та з Києва від 21 до 28 лютого.
Причини такого рішення не озвучили. Компанія уважно стежить за ситуацію та прийме рішення про подальші рейси пізніше. Про це йдеться в повідомленні на сайті перевізника.
У разі скасування рейсу пасажирам рекомендують звертатися до сервісного центру Lufthansa або туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі.
Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв написав у Twitter, що хотів би почути від авіакомпанії причини такого рішення.
Було б чудово, щоб у ваших поясненнях були слова «російські загрози вторгнення в Україну». Ви також скоротите рейси до Москви? — зазначив він у повідомленні.
Як відомо, 12−13 лютого низка страхових компаній повідомила про припинення страхування літаків для польотів над Україною через ризик російського вторгнення. Тоді Кабмін виділив 16,6 млрд грн для гарантій безперебійних польотів над Україною.
Нагадаємо, російська влада склала списки людей, яких слід захопити або ліквідувати у разі нового вторгнення в Україну.
Видання Foreign Policy з посиланням на джерела, ознайомлені з даними розвідки США, повідомило, йдеться про відомих політичних опонентів Кремля, антикорупційних активістів, журналістів, а також білоруських і російських дисидентів, які залишили свої країни з метою безпеки.