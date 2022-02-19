Німецька авіакомпанія призупиняє всі рейси в Україну – подробиці

https://racurs.ua/ua/n167258-nimecka-aviakompaniya-pryzupynyaie-vsi-reysy-v-ukrayinu-podrobyci.html

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Ситуація в Україні залишається напруженою через агресивні дії Кремля. Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про тимчасове зупинення всіх рейсів до Києва та з Києва від 21 до 28 лютого.

Причини такого рішення не озвучили. Компанія уважно стежить за ситуацію та прийме рішення про подальші рейси пізніше. Про це йдеться в повідомленні на сайті перевізника.

У разі скасування рейсу пасажирам рекомендують звертатися до сервісного центру Lufthansa або туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі.

Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв написав у Twitter, що хотів би почути від авіакомпанії причини такого рішення.

Було б чудово, щоб у ваших поясненнях були слова «російські загрози вторгнення в Україну». Ви також скоротите рейси до Москви? — зазначив він у повідомленні.

Як відомо, 12−13 лютого низка страхових компаній повідомила про припинення страхування літаків для польотів над Україною через ризик російського вторгнення. Тоді Кабмін виділив 16,6 млрд грн для гарантій безперебійних польотів над Україною.

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Нагадаємо, російська влада склала списки людей, яких слід захопити або ліквідувати у разі нового вторгнення в Україну.

Видання Foreign Policy з посиланням на джерела, ознайомлені з даними розвідки США, повідомило, йдеться про відомих політичних опонентів Кремля, антикорупційних активістів, журналістів, а також білоруських і російських дисидентів, які залишили свої країни з метою безпеки.