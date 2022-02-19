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Ракурс
НАТО закриває своє представництво в Києві – в чому причина

НАТО закриває своє представництво в Києві — в чому причина

19 лют 2022, 16:42
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НАТО в Києві закриває своє представництво на тлі заяв про вторгнення Росію в Україну.

Частина працівників переїде до Львова, тож офіси продовжать функціонувати. Про це повідомили у прес-службі НАТО.

Зазначається, що на такий крок Альянс пішов з міркувань безпеки своїх співробітників. Водночас у заяві підкреслили, що НАТО не закриває свої офіси в Україні остаточно.

НАТО та його країни-члени дуже уважно відстежують і оцінюють ситуацію, а також вживають усіх необхідних запобіжних заходів, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МЗС РФ опублікувало відповіді для США щодо гарантій безпеки. У документі з 11 сторінок Росія передала США свої відповіді про гарантії безпеки та додала нові вимоги, які стосуються України.



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Кремль вимагає від Заходу:

  • припинити постачати зброю Україні;
  • відкликати всіх західних інструкторів та радників;
  • країни НАТО повинні відмовитися від будь-яких спільних навчань із ЗСУ;
  • з України мають забрати усе поставлене озброєння.

У Росії також вважають, що вступ України в НАТО може спонукати українську владу «повернути Крим» силою і втягнути союзників у війну з Росією.

Джерело: Ракурс


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