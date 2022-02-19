НАТО закриває своє представництво в Києві – в чому причина

https://racurs.ua/ua/n167257-nato-zakryvaie-svoie-predstavnyctvo-v-kyievi-v-chomu-prychyna.html

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НАТО в Києві закриває своє представництво на тлі заяв про вторгнення Росію в Україну.

Частина працівників переїде до Львова, тож офіси продовжать функціонувати. Про це повідомили у прес-службі НАТО.

Зазначається, що на такий крок Альянс пішов з міркувань безпеки своїх співробітників. Водночас у заяві підкреслили, що НАТО не закриває свої офіси в Україні остаточно.

НАТО та його країни-члени дуже уважно відстежують і оцінюють ситуацію, а також вживають усіх необхідних запобіжних заходів, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МЗС РФ опублікувало відповіді для США щодо гарантій безпеки. У документі з 11 сторінок Росія передала США свої відповіді про гарантії безпеки та додала нові вимоги, які стосуються України.

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Кремль вимагає від Заходу:

припинити постачати зброю Україні;

відкликати всіх західних інструкторів та радників;

країни НАТО повинні відмовитися від будь-яких спільних навчань із ЗСУ;

з України мають забрати усе поставлене озброєння.

У Росії також вважають, що вступ України в НАТО може спонукати українську владу «повернути Крим» силою і втягнути союзників у війну з Росією.