Загострення на Донбасі – Росія вдруге зірвала засідання ТКГ

https://racurs.ua/ua/n167256-zagostrennya-na-donbasi-rosiya-vdruge-zirvala-zasidannya-tkg.html

Ракурс

На Донбасі різко загострилася ситуація. Поки українська сторона хоче провести дипломатичні переговори, Росія відкрито виступає проти діалогу.

Російська сторона 19 лютого знову відмовилася брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яке ініціювала Україна після поновлення обстрілів окупантів на лінії розмежування. Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.

Російська Федерація знову не взяла участі у позачерговому засіданні, скликаному на 11.00 19 лютого з ініціативи координатора ОБСЄ в ТКГ з метою термінового обговорення безпекової ситуації, — йдеться у повідомленні.

Така позиція викликає подив у делегації України, адже політичні радники лідерів країн нормандського формату у спільній заяві 26 січня підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

В українській делегації наголошують, що «неучасть РФ свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації на сході України.

Також блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про прихильність виконанню мінських домовленостей і відсутність агресивних намірів щодо України.

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Ескалація відбувається під час Мюнхенської конференції, коли увага всієї світової спільноти сконцентрована на питаннях безпеки у Східній Європі, — зазначили в українській ТКГ.

Нагадаємо, представники РФ також відмовилися брати участь у позачергових консультаціях днем раніше, 18 лютого, метою яких було обговорення обстрілів на Донбасі.