Обострение на Донбассе – Россия второй раз сорвала заседание ТКГ

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На Донбассе ситуация резко обострилась. Пока украинская сторона хочет провести дипломатические переговоры, Россия открыто выступает против диалога.

Российская сторона 19 февраля снова отказалась участвовать в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое инициировала Украина после возобновления обстрелов оккупантов на линии разграничения. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

Российская Федерация снова не приняла участия во внеочередном заседании, созванном на 11.00 19 февраля по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации с безопасностью, — говорится в сообщении.

Такая позиция вызывает недоумение у делегации Украины, ведь политические советники лидеров стран нормандского формата в совместном заявлении 26 января поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

В украинской делегации подчеркивают, что «неучастие РФ свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации на востоке Украины.

Также блокировка работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о желании выполнения минских договоренностей и отсутствии агрессивных намерений в отношении Украины.

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Эскалация проходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе, — отметили в украинской ТКГ.

Напомним, представители РФ также отказались участвовать во внеочередных консультациях днем ранее, 18 февраля, целью которых было обсуждение обстрелов на Донбассе.