Напад Росії — в Україні хочуть збільшити вік бійців тероборониhttps://racurs.ua/ua/n167255-napad-rosiyi-v-ukrayini-hochut-zbilshyty-vik-biyciv-teroborony.htmlРакурс
Вторгнення Росії в Україну найближчими днями прогнозує американська розвідка та президент США Джо Байден. Окупанти активно обстрілюють Донбас та влаштовують провокації.
Заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів, що граничний вік резервістів можуть збільшити до 70 років.
Це допоможе залучити до Сил територіальної оборони більше людей. Деякі українці мають бажання та сили служити у територіальній обороні, але не проходять за віком.
Ми розмірковуємо, як це виправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити вік, від 60 до 65 чи до 70, — зазначив Собко.
За його словами, для цього знадобиться внесення законодавчих змін. Наразі існують обмеження за віком: нині бійцем тероборони може бути людина віком від 18 до 60 років.
Нагадаємо, російська влада склала списки людей, яких слід захопити або ліквідувати у разі нового вторгнення в Україну.
Видання Foreign Policy з посиланням на джерела, ознайомлені з даними розвідки США, повідомило, йдеться про відомих політичних опонентів Кремля, антикорупційних активістів, журналістів, а також білоруських і російських дисидентів, які залишили свої країни з метою безпеки.
Джерело: «Радіо Свобода»