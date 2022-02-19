Напад Росії – в Україні хочуть збільшити вік бійців тероборони. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n167255-napad-rosiyi-v-ukrayini-hochut-zbilshyty-vik-biyciv-teroborony.html

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Вторгнення Росії в Україну найближчими днями прогнозує американська розвідка та президент США Джо Байден. Окупанти активно обстрілюють Донбас та влаштовують провокації.

Заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів, що граничний вік резервістів можуть збільшити до 70 років.

Це допоможе залучити до Сил територіальної оборони більше людей. Деякі українці мають бажання та сили служити у територіальній обороні, але не проходять за віком.

Ми розмірковуємо, як це виправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити вік, від 60 до 65 чи до 70, — зазначив Собко.

За його словами, для цього знадобиться внесення законодавчих змін. Наразі існують обмеження за віком: нині бійцем тероборони може бути людина віком від 18 до 60 років.

Нагадаємо, російська влада склала списки людей, яких слід захопити або ліквідувати у разі нового вторгнення в Україну.

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Видання Foreign Policy з посиланням на джерела, ознайомлені з даними розвідки США, повідомило, йдеться про відомих політичних опонентів Кремля, антикорупційних активістів, журналістів, а також білоруських і російських дисидентів, які залишили свої країни з метою безпеки.

Джерело: «Радіо Свобода»