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Ракурс
Нападение России – в Украине хотят увеличить возраст бойцов терробороны. Фото: Укринформ

Нападение России — в Украине хотят увеличить возраст бойцов терробороны

19 фев 2022, 15:54
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Вторжение России в Украину в ближайшие дни прогнозирует американская разведка и президент США Джо Байден. Оккупанты активно обстреливают Донбасс и устраивают провокации.

Заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко в интервью «Радио Свобода» рассказал, что предельный возраст резервистов может быть увеличен до 70 лет.

Это поможет вовлечь в Силы территориальной обороны больше людей. Некоторые украинцы желают и имеют силы служить в территориальной обороне, но не проходят по возрасту.

Мы обсуждаем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить возраст от 60 до 65 или до 70, — отметил Собко.

По его словам, для этого потребуется внесение законодательных изменений. В настоящее время существуют ограничения по возрасту: сейчас бойцом терробороны может быть человек от 18 до 60 лет.

Напомним, российские власти составили списки людей, которых следует захватить или ликвидировать в случае нового вторжения в Украину.



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Издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США, сообщило, что речь идет об известных политических оппонентах Кремля, антикоррупционных активистах, журналистах, а также белорусских и российских диссидентах, покинувших свои страны в целях безопасности.

Источник: «Радио Свобода»

Источник: Ракурс


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