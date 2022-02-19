Нападение России – в Украине хотят увеличить возраст бойцов терробороны. Фото: Укринформ

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Ракурс

Вторжение России в Украину в ближайшие дни прогнозирует американская разведка и президент США Джо Байден. Оккупанты активно обстреливают Донбасс и устраивают провокации.

Заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко в интервью «Радио Свобода» рассказал, что предельный возраст резервистов может быть увеличен до 70 лет.

Это поможет вовлечь в Силы территориальной обороны больше людей. Некоторые украинцы желают и имеют силы служить в территориальной обороне, но не проходят по возрасту.

Мы обсуждаем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить возраст от 60 до 65 или до 70, — отметил Собко.

По его словам, для этого потребуется внесение законодательных изменений. В настоящее время существуют ограничения по возрасту: сейчас бойцом терробороны может быть человек от 18 до 60 лет.

Напомним, российские власти составили списки людей, которых следует захватить или ликвидировать в случае нового вторжения в Украину.

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Издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США, сообщило, что речь идет об известных политических оппонентах Кремля, антикоррупционных активистах, журналистах, а также белорусских и российских диссидентах, покинувших свои страны в целях безопасности.

Источник: «Радио Свобода»