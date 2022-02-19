Нападение России — в Украине хотят увеличить возраст бойцов терробороныhttps://racurs.ua/n167255-napadenie-rossii-v-ukraine-hotyat-uvelichit-vozrast-boycov-terroborony.htmlРакурс
Вторжение России в Украину в ближайшие дни прогнозирует американская разведка и президент США Джо Байден. Оккупанты активно обстреливают Донбасс и устраивают провокации.
Заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко в интервью «Радио Свобода» рассказал, что предельный возраст резервистов может быть увеличен до 70 лет.
Это поможет вовлечь в Силы территориальной обороны больше людей. Некоторые украинцы желают и имеют силы служить в территориальной обороне, но не проходят по возрасту.
Мы обсуждаем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить возраст от 60 до 65 или до 70, — отметил Собко.
По его словам, для этого потребуется внесение законодательных изменений. В настоящее время существуют ограничения по возрасту: сейчас бойцом терробороны может быть человек от 18 до 60 лет.
Напомним, российские власти составили списки людей, которых следует захватить или ликвидировать в случае нового вторжения в Украину.
Издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США, сообщило, что речь идет об известных политических оппонентах Кремля, антикоррупционных активистах, журналистах, а также белорусских и российских диссидентах, покинувших свои страны в целях безопасности.
Источник: «Радио Свобода»