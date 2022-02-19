НАТО закрывает свое представительство в Киеве – в чем причина

https://racurs.ua/n167257-nato-zakryvaet-svoe-predstavitelstvo-v-kieve-v-chem-prichina.html

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НАТО в Киеве закрывает свое представительство на фоне заявлений о вторжении России в Украину.

Часть работников переедет во Львов, поэтому офисы продолжат функционировать. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Отмечается, что на такой шаг Альянс пошел из соображений безопасности своих сотрудников. В то же время в заявлении подчеркнули, что НАТО не закрывает окончательно свои офисы в Украине.

НАТО и его страны-члены очень внимательно отслеживают и оценивают ситуацию, а также принимают все необходимые меры, — говорится в сообщении.

Напомним, МИД РФ опубликовал ответы для США по поводу гарантий безопасности. В документе — 11 страниц. Россия передала США свои ответы о гарантиях безопасности и добавила новые требования, касающиеся Украины.

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Кремль требует от Запада:

прекратить снабжать оружием Украину;

отозвать всех западных инструкторов и советников;

страны НАТО должны отказаться от каких-либо совместных учений с ВСУ;

из Украины должны вывезти все поставленное вооружение.

В России также считают, что вступление Украины в НАТО может побудить украинские власти вернуть Крым силой и втянуть союзников в войну с Россией.