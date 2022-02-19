Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
НАТО закрывает свое представительство в Киеве – в чем причина

НАТО закрывает свое представительство в Киеве — в чем причина

19 фев 2022, 16:42
999

НАТО в Киеве закрывает свое представительство на фоне заявлений о вторжении России в Украину.

Часть работников переедет во Львов, поэтому офисы продолжат функционировать. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Отмечается, что на такой шаг Альянс пошел из соображений безопасности своих сотрудников. В то же время в заявлении подчеркнули, что НАТО не закрывает окончательно свои офисы в Украине.

НАТО и его страны-члены очень внимательно отслеживают и оценивают ситуацию, а также принимают все необходимые меры, — говорится в сообщении.

Напомним, МИД РФ опубликовал ответы для США по поводу гарантий безопасности. В документе — 11 страниц. Россия передала США свои ответы о гарантиях безопасности и добавила новые требования, касающиеся Украины.



.

Кремль требует от Запада:

  • прекратить снабжать оружием Украину;
  • отозвать всех западных инструкторов и советников;
  • страны НАТО должны отказаться от каких-либо совместных учений с ВСУ;
  • из Украины должны вывезти все поставленное вооружение.

В России также считают, что вступление Украины в НАТО может побудить украинские власти вернуть Крым силой и втянуть союзников в войну с Россией.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров