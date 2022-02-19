Немецкая авиакомпания приостанавливает все рейсы в Украину – подробности

https://racurs.ua/n167258-nemeckaya-aviakompaniya-priostanavlivaet-vse-reysy-v-ukrainu-podrobnosti.html

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Ситуация в Украине остается напряженной из-за агрессивных действий Кремля. Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о временной остановке всех рейсов в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

Причин такого решения не озвучили. Компания внимательно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисный центр Lufthansa или туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.

Специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев написал в Twitter, что хотел бы услышать от авиакомпании причины такого решения.

Было бы здорово, чтобы в ваших объяснениях были слова «российские угрозы вторжения в Украину». Вы также сократите рейсы в Москву? — отметил он в сообщении.

Как известно, 12−13 февраля ряд страховых компаний сообщил о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной из-за риска российского вторжения. Тогда Кабмин выделил 16,6 млрд грн. для гарантий бесперебойных полетов над Украиной.

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Напомним, российские власти составили списки людей, которых следует захватить или ликвидировать в случае нового вторжения в Украину.

Издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США, сообщило, что речь идет об известных политических оппонентах Кремля, антикоррупционных активистах, журналистах, а также белорусских и российских диссидентах, покинувших свои страны в целях безопасности.