Росія отримає більше НАТО біля своїх кордонів – Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

https://racurs.ua/ua/n167262-rosiya-otrymaie-bilshe-nato-bilya-svoyih-kordoniv-stoltenberg.html

Ракурс

Агресію Росії у бік України прокоментував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він заявив, що підготовка Кремля до війни проти України лише згуртовує Альянс. В результаті Росія отримає «більше НАТО» біля своїх кордонів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Якщо Росія хоче нас розділити, вони фактично отримують протилежне, вони отримують згуртовану відповідь НАТО. А якщо Росія хоче менше НАТО біля своїх кордонів, вони отримують інше, вони отримують більше НАТО, — підкреслив Столтенберг на Мюнхенській конференції з безпеки.

Також він закликав Володимира Путіна припинити підготовку до нападу на Україну. Якщо Кремль не припинить агресію, то на країну чекають серйозні наслідки.

Росії ніколи не пізно відступити, припинити готуватися до війни та розпочати дипломатичні переговори з НАТО та союзниками по НАТО, щоб знайти політичне рішення, — сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, МЗС РФ опублікувало відповіді для США щодо гарантій безпеки. У документі з 11 сторінок Росія передала США свої відповіді про гарантії безпеки та додала нові вимоги, які стосуються України.

Кремль вимагає від Заходу:

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припинити постачати зброю Україні;

відкликати всіх західних інструкторів та радників;

країни НАТО повинні відмовитися від будь-яких спільних навчань із ЗСУ;

з України мають забрати усе поставлене озброєння.

У Росії також вважають, що вступ України в НАТО може спонукати українську владу «повернути Крим» силою і втягнути союзників у війну з Росією.

Джерело: Reuters