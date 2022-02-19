Россия получит больше НАТО у своих границ – Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

https://racurs.ua/n167262-rossiya-poluchit-bolshe-nato-u-svoih-granic-stoltenberg.html

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Агрессию России в сторону Украины прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что подготовка Кремля к войне против Украины только сплачивает Альянс. В результате Россия получит «больше НАТО» возле своих границ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Если Россия хочет нас разделить, они фактически получают обратное, они получают более сплоченный ответ НАТО. А если Россия хочет меньше НАТО у своих границ, они получают обратное, они получают больше НАТО, — подчеркнул Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также он призвал Владимира Путина прекратить подготовку к нападению на Украину. Если Кремль не прекратить агрессию, то страну ждут серьезные последствия.

России никогда не поздно отступить, прекратить готовиться к войне и начать дипломатические переговоры с НАТО и союзниками по НАТО, чтобы найти политическое решение, — сказал генсек Альянса.

Напомним, МИД РФ опубликовал ответы для США по поводу гарантий безопасности. В документе — 11 страниц. Россия передала США свои ответы о гарантиях безопасности и добавила новые требования, касающиеся Украины.

Кремль требует от Запада:

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прекратить снабжать оружием Украину;

отозвать всех западных инструкторов и советников;

страны НАТО должны отказаться от каких-либо совместных учений с ВСУ;

из Украины должны вывезти все поставленное вооружение.

В России также считают, что вступление Украины в НАТО может побудить украинские власти вернуть Крым силой и втянуть союзников в войну с Россией.

Источник:Reuters