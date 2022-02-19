Дети не идут в НАТО – Зеленский в Мюнхене вспомнил об обстреле детсада

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал на Мюнхенской конференции обстрел детсада в Станице Луганской.

Зеленский спросил, как так случилось, что в 21 веке в Европе снова идет война, которая длится дольше Второй мировой. Об этом стало известно из трансляции выступления.

Дети идут не в НАТО, а на уроки, в школу. У кого-то есть математика. Обычные дети без калькулятора могут посчитать разницу между количеством обстрелов в последние три дня и упоминаниями об Украине в Munich Security Report (отчет публикуют перед конференцией — ред.), — сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что заявления об обстрелах с украинской стороны, которые массово распространяет Россия, абсолютно бессмысленны.

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Когда на школьном дворе появляется воронка от бомбы, у детей возникает вопрос: неужели мир забыл об ошибках 20 века, — сказал президент.

Напомним, 17 февраля марионетки Кремля совершили обстрел детского сада в Станице Луганской. В момент обстрела 20 детей завтракали в столовой на втором этаже. В МВД рассказали, что пострадавших среди детей нет, но три работника детсада — две женщины и мужчина — получили контузии.