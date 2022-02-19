Или переговоры, или отказ – Зеленский о Будапештском меморандуме

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантий безопасности.

По его словам, встречу Украины, России, США и Великобритании поручено организовать министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Об этом стало известно из трансляции выступления.

Если переговоры снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению, — заявил украинский президент.

Он напомнил, что с 2014 Украина трижды безуспешно пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума.

За отказ от третьего ядерного потенциала в мире Украина получила гарантии безопасности. Этого оружия теперь у нас нет, безопасности у нас тоже нет. Нет и части территории нашего государства, что по площади, кстати, больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное, нет миллионов наших граждан, — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский предложил в ближайшее время созвать саммит государств постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Германии и Турции.

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Напомним, после обретения независимости Украина располагала третьим по размеру арсеналом ядерного оружия в мире.

После подписания Будапештского меморандума Украина отказалась от статуса ядерного государства, а США, Россия и Британия (затем к ним присоединились Китай и Франция) в обмен на это предоставили Киеву гарантии суверенитета и территориальной целостности.