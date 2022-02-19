Або переговори, або відмова – Зеленський про Будапештський меморандум

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Володимир Зеленський, президент України, під час виступу на Мюнхенській конференції заявив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантій безпеки.

За його словами, зустріч України, Росії, США та Великої Британії доручено організувати міністру закордонних справ Дмитру Кулебі. Про це стало відомо з трансляції виступу.

Якщо переговори знову не відбудуться або за їхніми результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює та всі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів, — заявив український президент.

Він нагадав, що з 2014 року Україна тричі безуспішно намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму.

За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї тепер в нас немає, безпеки в нас також нема. Немає і частини території нашої держави, що за площею, до речі, більше, ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія. А головне, немає мільйонів наших громадян, — підкреслив глава держави.

Також Зеленський запропонував найближчим часом скликати саміт держав постійних членів Ради безпеки ООН за участю України, Німеччини та Туреччини.

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Нагадаємо, після здобуття незалежності Україна мала у своєму розпорядженні третій за розміром арсенал ядерної зброї у світі.

Після підписання Будапештського меморандуму Україна відмовилася від статусу ядерної держави, а США, Росія та Британія (потім до них приєднались Китай та Франція) в обмін на це надали Києву гарантії суверенітету та територіальної цілісності.