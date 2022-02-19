Діти не йдуть в НАТО – Зеленський у Мюнхені згадав про обстріл дитсадка. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n167261-dity-ne-ydut-v-nato-zelenskyy-u-munheni-zgadav-pro-obstril-dytsadka-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував на Мюнхенській конференції обстріл дитсадка у Станиці Луганській.

Зеленський запитав, як так сталося, що у 21 столітті в Європі знову йде війна, яка триває довше за Другу світову. Про це стало відомо з трансляції виступу.

Діти йдуть не в НАТО, а на уроки, до школи. Хтось має математику. Звичайні діти без калькулятора можуть порахувати різницю між кількістю обстрілів в останні три дні та згадками про Україну у цьогорічному Munich Security Report (звіт публікують перед конференцією — ред.), — сказав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що заяви про обстріли з української сторони, які масово поширює Росія, є абсолютно безглуздими.

Коли на шкільному подвір’ї з’являється воронка від бомби, у дітей виникає питання: невже світ забув про помилки 20 століття, — сказав президент.



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Нагадаємо, 17 лютого маріонетки Кремля здійснили обстріл дитячого садка у Станиці Луганській. У момент обстрілу 20 дітей снідали в їдальні на другому поверсі. В МВС розповіли, що потерпілих серед дітей немає, але троє працівників садка — дві жінки та чоловік — отримали контузії.