Оккупанты продолжают нарушать Минские соглашения, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n167274-gaubicy-tanki-i-rszo-okkupanty-razmeschaut-tehniku-s-narusheniem-minskih-soglasheniy.html

Ракурс

На Донбассе за прошедшие сутки, 19 февраля, зафиксировано размещение оккупантами 134 единиц военной техники с нарушением Минских соглашений.

Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

В зоне действий размещенного в оккупированных районах Донецкой области так называемого «1 армейского корпуса» российско-террористических войск зафиксированы пять таких случаев:

в Бойковское (67 км от линии столкновения) буксированы две гаубицы. В этой зоне, согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года дополнительно запрещено размещение тяжелого вооружения и военной техники;

в район жилого комплекса Стила (34 км от линии столкновения) буксированы три гаубицы.

В зоне действий базирующегося в оккупированных районах Луганской области так называемого «2 армейского корпуса» с нарушениями размещены 129 единиц вооружения и военной техники.

В частности, с нарушением линии отвода:

в Миусинске (62 км от линии столкновения) размещены три единицы реактивных систем залпового огня (РСЗО);

в районе жилого комплекса Садовое (57 км от линии столкновения) размещены шесть единиц РСЗО;

в районе жилого массива Боково-Платово (54 км от линии столкновения) размещена 21 единица РСЗО;

в Веселую Гору (54 км от линии столкновения) буксированы три гаубицы.

С нарушением районов хранения:

в район жилого массива Хрустальный (54 км от линии столкновения) буксированы 17 гаубиц;

в Миусинске (62 км от линии столкновения) размещены четыре самоходных гаубицы, два танка и два ЗРК, а также буксированы три гаубицы;

в районе жилого массива Садовое (57 км от линии столкновения) размещены 16 танков;

в район жилого массива Боково-Платово (54 км от линии столкновения) буксированы 11 гаубиц и четыре противотанковых пушки, размещены шесть самоходных гаубиц.

Также зафиксировано размещение в Миусинске 31 ББМ.

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