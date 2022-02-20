Гаубицы, танки и РСЗО — оккупанты размещают технику с нарушением Минских соглашенийhttps://racurs.ua/n167274-gaubicy-tanki-i-rszo-okkupanty-razmeschaut-tehniku-s-narusheniem-minskih-soglasheniy.htmlРакурс
На Донбассе за прошедшие сутки, 19 февраля, зафиксировано размещение оккупантами 134 единиц военной техники с нарушением Минских соглашений.
Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК).
В зоне действий размещенного в оккупированных районах Донецкой области так называемого «1 армейского корпуса» российско-террористических войск зафиксированы пять таких случаев:
- в Бойковское (67 км от линии столкновения) буксированы две гаубицы. В этой зоне, согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года дополнительно запрещено размещение тяжелого вооружения и военной техники;
- в район жилого комплекса Стила (34 км от линии столкновения) буксированы три гаубицы.
В зоне действий базирующегося в оккупированных районах Луганской области так называемого «2 армейского корпуса» с нарушениями размещены 129 единиц вооружения и военной техники.
В частности, с нарушением линии отвода:
- в Миусинске (62 км от линии столкновения) размещены три единицы реактивных систем залпового огня (РСЗО);
- в районе жилого комплекса Садовое (57 км от линии столкновения) размещены шесть единиц РСЗО;
- в районе жилого массива Боково-Платово (54 км от линии столкновения) размещена 21 единица РСЗО;
- в Веселую Гору (54 км от линии столкновения) буксированы три гаубицы.
С нарушением районов хранения:
- в район жилого массива Хрустальный (54 км от линии столкновения) буксированы 17 гаубиц;
- в Миусинске (62 км от линии столкновения) размещены четыре самоходных гаубицы, два танка и два ЗРК, а также буксированы три гаубицы;
- в районе жилого массива Садовое (57 км от линии столкновения) размещены 16 танков;
- в район жилого массива Боково-Платово (54 км от линии столкновения) буксированы 11 гаубиц и четыре противотанковых пушки, размещены шесть самоходных гаубиц.
Также зафиксировано размещение в Миусинске 31 ББМ.
Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мер боевой подготовки для создания условий дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения, — подчеркивается в сообщении.