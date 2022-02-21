Байден і Путін зустрінуться через тривожну ситуацію в Європі

Байден і Путін. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n167292-bayden-i-putin-zustrinutsya-cherez-tryvojnu-sytuaciu-v-ievropi.html

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Джо Байден, президент США, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним для проведення саміту з питань безпеки і стратегічної стабільності в Європі.

Такий формат лідерам двох країн запропонував провести президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє прес-служба Єлисейського палацу і Білого дому.

Повідомляється, що після саміту між президентами планується обговорення питань безпеки і стратегічної стабільності в Європі із зацікавленими сторонами.

Уточнюється, що саміт відбудеться лише у тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну. Матеріали для саміту повинні бути підготовлені після зустрічі 24 лютого держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо не відбудеться вторгнення. Ми завжди готові до дипломатії. Ми також готові до швидких і суворих наслідків, якщо Росія замість цього обере війну. І зараз Росія, схоже, продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом, — йдеться в заяві Білого дому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Еммануель Макрон провів ще дві телефонні розмови за добу з Путіним. Обговорення стосувалося України. Лідер Франції вдався до повторних переговорів, оскільки загострилася ситуація на Донбасі. Дзвінок був необхідний як дипломатичні зусилля міжнародної спільноти, щоб уникнути відкритого конфлікту в Україні.