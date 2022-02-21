США попередили росіян про можливі теракти в Москві та Санкт-Петербурзі

Теракт. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n167291-ssha-poperedyly-rosiyan-pro-mojlyvi-terakty-v-moskvi-ta-sankt-peterburzi.html

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Посольство США в Росії попередило про можливі напади на торгові центри та станції метро в Москві та Санкт-Петербурзі, а також на кордоні з Україною.

Дипломати повідомляють, що вже мали місце відповідні погрози. Про це повідомляє посольство США в РФ.

Мали місце погрози нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною, — заявили в посольстві.

Там додали, що громадянам США, які перебувають у РФ, варто слідкувати за новинами у ЗМІ, уникати скупчення людей, мати з собою американський паспорт з чинною російською візою, а також мати план евакуації з Росії, що не залежить від допомоги уряду США. Попередження посольства США прокоментувала офіційний представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова.

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Питання до посольства США у Москві: а відповідні дані ви російським колегам через партнерські канали передавали? Якщо ні, як це все розуміти?, — запитала вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія та Білорусь продовжать проводити масштабні військові навчання «Союзна рішучість-2022», котрі мали завершитися 20 лютого. Причиною такого рішення нібито є «загострення на Донбасі».