Російські війська залишаться в Білорусі через «загострення на Донбасі»

Росія розмістила значні військові сили в Білорусі, фото: «БезФормата»

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Росія та Білорусь продовжать проводити масштабні військові навчання «Союзна рішучість-2022», котрі мали завершитися сьогодні, 20 лютого.

Причиною такого рішення нібито є «загострення на Донбасі». Про це йдеться в заяві очільника Міноборони Білорусі Віктора Хреніна, опублікованій на сайті відомства.

У зв’язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити, — заявив Хренін.

За його словами, в ході продовження цих навчань будуть більш ретельно «опрацьовані етапи оборони Союзної держави». Скільки саме навчання тепер триватимуть, не уточнюється.

У заяві Хреніна також стверджується, що для Білорусі та РФ нібито зростає загроза з боку сусідів, а Європу — «цілеспрямовано підштовхують до війни». Зокрема, такі загрози він вбачає в появі сучасної зброї у сусідів та ігноруванні країнами НАТО заявлених Росією «червоних ліній.»

Сусідні з нами країни в екстреному позаплановому порядку «накачуються» найсучаснішою зброєю, — окреслив свої побоювання міністр оборони Білорусі. — На території суміжних держав створено численні угруповання військ та сил. У тому числі — треті країни. Підвищено рівень готовності до застосування міжвидових формувань екстреного реагування НАТО.

Варто додати, що в Білорусі на 27 лютого запланований референдум про внесення змін до конституції.

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Референдум пройде під дулами російських автоматів, — прокоментував цю новини відомий білоруський опозиційний Telegram-канал Nexta. — Вказати «на вихід» «гостям» виявилося не так просто.

Нагадаємо, Захід побоюється, що РФ може використати територію Білорусі для нападу на Україну.