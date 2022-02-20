Борис Джонсон, фото: Prime Asia TV

https://racurs.ua/ua/n167277-rosiya-planuie-naybilshu-viynu-z-1945-roku-borys-djonson.html

Ракурс

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, вважає, що Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року.

Про це Джонсон заявив в інтерв’ю BBC, посилаючись на наявні дані.

Всі ознаки свідчать про те, що план уже в певному сенсі розпочався, — наголосив він.

За словами Джонсона, розвідка припускає, що Росія має намір в ході вторгнення оточити Київ.

Люди повинні розуміти, якою ціною в людських життях це може обернутися, — наголосив він, зазначивши, що потрібно враховувати не лише потенційну загибель українців, а й «молодих росіян».

Джонсон попередив, що конфлікт може бути «кривавим та затяжним» і додав, що президент країни-агресора Володимир Путін, ймовірно, «мислить нелогічно» та «не бачить майбутньої катастрофи».

Джонсон також зазначив, що Британія запровадить проти РФ санкції, які йдуть ще значно далі, ніж планувалося. Так, за його словами, Велика Британія та США зупинять російські компанії, які «торгують у фунтах і доларах». Цей крок, наголошує Джонсон, «дуже сильно вдарить» по РФ.

Також, на його думку, масштабне вторгнення РФ в Україну не послабить НАТО, як на це сподівається Путін, а навпаки — посилить Альянс.

.

Якщо (Путін — ред.) думає, що в результаті цього він отримає менше НАТО, він абсолютно помиляється, — наголосив Джонсон. — Він отримає більше НАТО.

Джерело: BBC